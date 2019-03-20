Воронежцы решили выкинуть елку в марте

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-20T06:01:04+03:00

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Воронежцы распрощались с остатками новогоднего торжества в марте. Полузеленую елку заметили в одном из мусорных баков. Фотографией горожане поделились в соцсетях.

- Кто-то все-таки сдался... 19 марта 2019 года. Наверное, ждали красивой даты, - подписал снимок автор.

В комментариях воронежцы назвали выкинувшего елку слабаком, отметив, что дерево можно было хранить до лета. Ничего удивительного. Ведь нашлись и те, кто до сих пор держит елку на балконе. Сохранить ее в приличном виде помогает лак для волос. Таким образом дерево не осыпается. Видимо, местные жители соревнуются, кто продержится дольше.

А вы уже выкинули елку?

ИСТОЧНИК KP.RU