В Воронеже проходит защита проектов общественно полезных инициатив

СЕГОДНЯ 20:28 2019-03-19T21:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В управах районов Воронежа началась очная защита проектов общественно полезных инициатив. В этом году на их поддержку выделят 90 млн. рублей из областного бюджета, а максимальный размер гранта на реализацию одного проекта, составит 1 млн. рублей. Сейчас в перечне 943 заявок со всей Воронежской области. Теперь жителям предстоит отстоять их право на жизнь.

18 марта защиты прошли с участием жителей Ленинского, Левобережного и Железнодорожного районов.

- На защите выступили восемь руководителей органов территориального общественного самоуправления Ленинского района со своими проектами по реконструкции и строительству объектов городской инфраструктуры, - рассказали в управе Ленинского района. - В числе актуальных, жители района предлагают продолжить создание новых и реконструкцию существующих рекреационных зон общего пользования – бульваров и скверов; строительство нагорных лестниц, что необходимо в условиях особенного рельефа местности, множества подъемов и спусков.

Чем более активны жители в отстаивании своих инициатив, тем больше у их проектов шансов на реализацию, отмечают в мэрии. Победителей конкурса по каждому из районов города назовут до 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU