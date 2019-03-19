2019-03-19T20:04:01+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали людей, которые помогали финансировать террористов

Правоохранители перерезали канал поступления денег на счета боевиков
Виктор ПАВЛОВ
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В Воронеже задержали людей, которые имели отношение к финансированию запрещенной в РФ организации ИГИЛ. Об этом сообщил телеканал "Звезда". За пособничество террористам им грозит до 15 лет заключения. Как рассказывает телеканал, в задержании принимали участие полицейские и сотрудники ФСБ.

Правоохранители обезвредили целую цепочку финансирования незаконной организации. Отдельные ее звенья существовали в Ульяновске. А в Дагестане задержали двоих человек, которых назвали спонсорами запрещенной ИГИЛ, По предварительным данным, они могли перечислить на счета боевиков до 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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