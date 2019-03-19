Слушай радио "КП в Воронеже" - получай телеприставку

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-19T19:30:47+03:00

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Уже летом Воронеж полностью перейдет на цифровое вещание. Телевизор, который его не поддерживает, рискует превратиться в музейный экспонат. Чтобы этого не допустить, вы можете добыть специальную приставку: купить или, например, выиграть. Почему бы и нет?

В эту пятницу, 22 марта в 13.03, в эфире радио "Комсомольская правда в Воронеже" (97.7 FM) мы разыграем приставку для приема цифрового телевещания. Для этого нужно дозвониться по телефону студии 261-11-56 и правильно ответить на вопрос об истории ТВ в нашем регионе, заданный ведущими. Первый, кто дозвонился, и получит приставку. Подробнее познакомиться с правилами можно на страничке "Вконтакте".

Призы для наших слушателей предоставили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Воронежский ОРТПЦ".

ИСТОЧНИК KP.RU