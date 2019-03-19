В Воронежской области поймали предполагаемого убийцу 17-летней девушки

СЕГОДНЯ 18:26 2019-03-19T18:31:13+03:00

17-летняя девушка училась хорошо, была жизнерадостной и общительной. Фото: с личной страницы в соцсети.

Ее тело нашли возле стройки – на погибшей почти не было одежды

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Сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими вычислили и задержали предполагаемого убийцу 17-летней девушки. Преступление шокировало всю Бутурлиновку. Диану Труп студентки местного медицинского колледжа обнаружили во вторник, 19 марта, в 8.40 на улице Блинова недалеко от автотранспортного предприятия, рядом со стройкой.

В Бутурлиновке ходили слухи, что девушку изнасиловали и задушили двое знакомых, с которыми она гуляла вечером. Не исключено, что сейчас они подтвердились. Во всяком случае по подозрению именно в изнасиловании и убийстве силовики задержали 17-летнего местного жителя. Сейчас с ним проводят следственные действия.

- Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти несовершеннолетней, признана потерпевшей мама погибшей девочки, допрашивают свидетелей, – рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Егор Бердянский. ¬- Возбуждено уголовное дело по п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU