Двое воронежцев привезли экзотическую лихорадку из Таиланда

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-19T17:24:35+03:00

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С начала этого года в Воронеже зафиксировали два случая заболевания лихорадкой денге. Об этом сообщают в областном департаменте здравоохранение. Болезнь нашли у двух горожан, вернувшихся их отдыха в Таиланде. Пациенты прошли лечение, с ними все в порядке.

Лихорадка встречается встречается в Индии, Китае, Бразилии, на Шри-Ланке. Переносчиками являются москиты. У заболевших наблюдается озноб, температура до 41 градуса, тошнота, боли в суставах, кожные высыпания.

Чтобы защититься от лихорадки, остается носить одежду, закрывающую тело. Кроме того, нужно использовать разнообразные средства против насекомых. Вернулись из жаркой страны, и у вас повысилась температура? Срочно обращайтесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU