Жительница Воронежской области обокрала знакомого и свалила вину на таинственных преступников

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-19T16:39:23+03:00

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31-летняя дама из Таловского района по-особенному решила отметить 8 марта. К ней и ее мужу приехал 48-летний знакомый из Бутурлиновского района. Компания весело выпивала. Когда спиртное закончилось, мужчины побежали в магазин. Но гость неожиданно обнаружил, что из его карманов исчезли 15 тысяч рублей.

- Мужчина предпринял попытки поискать деньги в доме, но хозяева заверили его, что в дом проник кто-то посторонний, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - На место выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка осмотрели домовладение, опросили присутствующих, провели обход соседних дворов, однако сразу не смогли выйти на след злоумышленника.

Спустя неделю полицейским сообщили, что у 31-летней неработающей женщины подозрительно много денег: в местном магазине она совершила покупку на такую сумму, какой у нее давно не видели. Стражи порядка пообщались с ней и получили признание. Теперь женщину будут судить за кражу, ей грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU