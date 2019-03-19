2019-03-19T16:30:49+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет I Международный фестиваль театров кукол «Формат Вольховского»

На гастроли к нам приедут лучшие постановки для детей и взрослых ведущих профессиональных театров кукол России и Европы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже одним фестивалем станет больше. С 20 по 26 мая в театре кукол пройдет первый Международный фестиваль «Формат Вольховского».

Программу фестиваля составят показы лучших постановок для детей и взрослых ведущих профессиональных театров кукол России и Европы.

На гастроли в Воронеж приедут театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск), театр кукол «Арлекин» (Омск), Мурманский областной театр кукол, Московский городской театр кукол, Курский государственный театр кукол. Также ожидаются Брестский театр кукол (Беларусь) и авторский проект актрисы театра Филиппа Жанти Марции Гамбарделла (Франция).

Подробную программу организаторы озвучат позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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