В Воронежской области коммунальщики сбрасывали в реку плохо очищенные стоки

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-19T16:11:08+03:00

В регионе проходят рейды по контролю за работой очистных сооружений

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Сотрудники Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области по поручению губернатора инспектируют очистные сооружения сточных вод предприятий региона.

В марте экологи побывали на МКП «Подгоренский коммунальный центр», который сбрасывает сточные воды в реку Сухая Россошь. В образцах сточных вод лаборатория выявила превышение нормативов по нитрит-иону в 1,2 раза и нефтепродуктов – в 1,24 раза. Расследование продолжается.

Специалисты Росприроднадзора по Воронежской области проверили выполнение требований по очистке стоков, которые попадают в водохранилище, также и на АО «Воронежсинтезкаучук» и ООО «Левобережные очистные сооружения». С этой целью на предприятиях отобрали пробы, которые отправили на лабораторное исследование. Его результаты будут известны позже.

Контрольные мероприятия на предприятиях продолжатся до конца мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU