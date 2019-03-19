Воронежец победил на чемпионате России по греко-римской борьбе среди глухих

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-19T15:56:36+03:00

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Воронежский спортсмен Дмитрий Шакуров великолепно выступил на чемпионате России по греко-римской борьбе среди глухих, который прошел в столице Мордовии Саранске. В весовой категории до 77 килограммов он обошел Никиту Ребро из Ямало-Ненецкого Автономного Округа и Андрея Лазукина, представлявшего в двойном зачете Москву и Ямало-Ненецкий АО.

- Мы рассчитывали на эту победу, но до конца не могли поверить, когда это случилось. рассказал тренер спортсмена Роман Тишков. - Дмитрий – молодой спортсмен и в своей категории ему пришлось бороться с тремя мастерами спорта международного класса, с лидерами и сурдлимпийскими чемпионами. Во всех трех схватках он одержал победу.

Дмитрий на высшей ступени пьедестала почета.Фото: cspsk-vrn.ru

Фото: cspsk-vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU