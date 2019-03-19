2019-03-19T15:54:28+03:00
Общество

В Воронеже построят 17-этажку для полицейских за 455 миллионов

Контракт выиграл ДСК
Елена ФЕДЯШЕВА
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Строительством многоэтажки для сотрудников полиции займется ДСК. Компания выиграла аукцион, итоги которого объявили 18 марта. Стоимость контракта составит 455,4 миллиона рублей. Конкурент «Домостроительного комбината» – ООО «Спецстрой», так же заявившийся на конкурс, предлагал выполнить работу за 458,3 миллиона рублей.

Контракт предусматривает строительство 17-этажного жилого здания на 170 квартир для сотрудников полиции, стоящих в очереди на жилье. Срок окончания строительства - 1 февраля 2022 года. Средства выделят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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