2019-03-19T15:37:13+03:00
Общество

Воронежская таможенница – самая красивая в ЦФО!

Анастасия Фошина впечатлила жюри зажигательным рок-н-роллом [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Анастасия Фошина в форме - и в прямом, и в переносном смысле слова.Анастасия Фошина в форме - и в прямом, и в переносном смысле слова.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.
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В Москве прошел конкурс красоты и талантов «Леди в погонах - 2019». В нем определяли самую красивую таможенницу ЦФО. Корону получила очаровательная воронежская девушка Анастасия Фошина.

Темой шоу стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Все девушки в своих выступлениях использовали образы женских персонажей из этого произведения. Всего было шесть творческих конкурсов.

В платье Алисы Анастасия была неотразима. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

В платье Алисы Анастасия была неотразима.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

Похождения Насти в стране чудес Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

Похождения Насти в стране чудесФото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

Анастасия Фошина перевоплотилась в Алису и выступила в образе главной героини сказки на всех этапах: от глянцевого портфолио, оформленного в виде детской книги, до дефиле. Насте в презентации фантастического наряда и в театральной зарисовке перед танцем помогала Королева Червей, поразившая зрительный зал необычайной схожестью с одноименной персоной из фильма Тима Бертона.

Анастасия с Королевой Червей. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

Анастасия с Королевой Червей.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

Немного выйдя из образа, воронежская девушка отлично справилась со стрельбой из лазерного пистолета по мишени.

- Особенно запомнился зрителям зажигательный рок-н-ролл в исполнении Насти в паре с сотрудником Воронежской таможни Виталием Кольцовым, а видеоролик «Таможенная служба – это фантастика!» не оставил равнодушным никого из присутствующих с первых секунд, - рассказала Елена Опойкова, начальник отделения инспектирования и профилактики правонарушений Воронежской таможни.

Рок-н-ролл в исполнении Анастасии Фошиной и Виталия Кольцова заводит всех кругом. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

Рок-н-ролл в исполнении Анастасии Фошиной и Виталия Кольцова заводит всех кругом.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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