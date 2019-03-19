2019-03-19T15:08:12+03:00
Спорт

Воронежцы завоевали 16 медалей на чемпионате мира по восточному боевому единоборству

Три из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
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Один из героев чемпионата мира стал Артем Кожокин.Один из героев чемпионата мира стал Артем Кожокин.Фото: Александр ЗИНЧЕНКО
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Воронежские бойцы отлично выступили на чемпионате мира по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине кобудо. Соревнования проходили на Мальте, завершились они 18 марта.

Трое воронежцев, выступавших в составе сборной России, завоевали золото. В разделе ката тайхо–дзюцу чемпионами стали Денис Заложных и Арман Зироян, серебро в этой дисциплине также на счету наших земляков Артема Кожокина и Владимира Мишина. А у девушек в индивидуальном ката не было равных Виктории Кожушковой.

Всего на чемпионате мира воронежцы завоевали 16 медалей в официальных и неофициальных дисциплинах.

- Такой выдающийся результат наши спортсмены смогли показать не только за счет самоотверженной, целеустремленной отдачи во время тренировок, но и благодаря высокопрофессиональной работе своего непосредственного наставника Григория Петросяна и руководителя спортивной дисциплины кобудо Игоря Лобашова, - отметил президент Федерации ВБЕ Воронежской области Александр Лапин. - К нашей общей гордости в историю воронежского спорта Денис Заложных, Арман Зироян, Артем Кожокин, Виктория Кожушкова и Владимир Мишин войдут как первые спортсмены, выполнившие норматив мастера спорта международного класса по восточному боевому единоборству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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