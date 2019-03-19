2019-03-19T14:54:05+03:00
Общество

Воронежцы могут обратиться к следователям через соцсеть

Сообщения обещают принимать и рассматривать оперативно
Елена ФЕДЯШЕВА
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Теперь жители Воронежской области имеют возможность общаться со следователями через официальную страницу Следственного управления СК России в соцсети «Вконтакте». Сообщить о совершенном или готовящемся преступлении, оперативно получить консультацию по правовому вопросу.

- Работа ведомства через соцсеть нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - Гражданам предоставлена возможность направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию.

Обрабатывать получаемые сообщения, а также реагировать на них оперативники обещают оперативно.Для удобства граждан в следственном управлении работают «Телефон доверия» 8 (473) 222-72-74 и «Ребенок в опасности» - «123» для абонентов сотовой связи Воронежской области, 8 (473) 222-60-02, а также телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес, по номеру 8 910 243 10 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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