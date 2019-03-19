Воронежец забил склад магазина немаркированным табаком для кальяна

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-19T14:24:27+03:00

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Воронежские полицейские обнаружили на складе магазина, расположенного на территории Ленинского района, более тысячи пачек табачной продукции для кальяна. Как выяснили оперативники, партию немаркированной продукции стоимостью более 580 тысяч рублей 26-летний мужчина купил осенью 2018 года с целью последующей продажи. Завез товар на склад своего магазина и начал торговать им.

- По данному факту в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6, статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

По этой статье подозреваемый может получить до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU