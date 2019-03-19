Воронежец забил склад магазина немаркированным табаком для кальяна
Воронежские полицейские обнаружили на складе магазина, расположенного на территории Ленинского района, более тысячи пачек табачной продукции для кальяна. Как выяснили оперативники, партию немаркированной продукции стоимостью более 580 тысяч рублей 26-летний мужчина купил осенью 2018 года с целью последующей продажи. Завез товар на склад своего магазина и начал торговать им.
- По данному факту в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6, статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
По этой статье подозреваемый может получить до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU