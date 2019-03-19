Юных воронежцев в театре кукол посвятят в зрителей
Акция пройдет в День театра
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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День театра в театре кукол имени Вольховского начнут праздновать 27 марта с 10.00 утра. В это время в Зимнем саду начнется интерактивный проект «Посвящение в театральные зрители». С этого же времени стартуют экскурсии в уникальный музей театральной куклы, которые будут продолжаться до 17.00.
В 10.30 и 14.00 кукольники покажут спектакль «Кот в сапогах».
А в 15.30 для детей проведут мастер-класс «Бессмертная классика. Особенности работы тростевой куклы на ширме».
ИСТОЧНИК KP.RU