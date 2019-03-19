Юных воронежцев в театре кукол посвятят в зрителей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-19T13:37:33+03:00

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День театра в театре кукол имени Вольховского начнут праздновать 27 марта с 10.00 утра. В это время в Зимнем саду начнется интерактивный проект «Посвящение в театральные зрители». С этого же времени стартуют экскурсии в уникальный музей театральной куклы, которые будут продолжаться до 17.00.

В 10.30 и 14.00 кукольники покажут спектакль «Кот в сапогах».

А в 15.30 для детей проведут мастер-класс «Бессмертная классика. Особенности работы тростевой куклы на ширме».

ИСТОЧНИК KP.RU