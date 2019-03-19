2019-03-19T13:13:07+03:00
Общество

Под Воронежем заметили рысь

Животное попалось в фотоловушку на территории заповедника
Елена ФЕДЯШЕВА
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скрин с видио Воронежского заповедника им. В.Песковаскрин с видио Воронежского заповедника им. В.Пескова
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Редкие кадры прогуливающейся по лесу рыси зафиксировала фотоловушка на территории Воронежского заповедника 16 марта. А ведь сотрудники думали, что этот вид животного потерян для нашего региона навсегда! Во время зимних обходов зоологи заповедника встречали необычные следы на снегу, но даже и предположить не могли, что они принадлежат рыси.

- За все 95 лет истории Воронежского заповедника, рысь ни разу не наблюдалась на заповедной территории, - отметили сотрудники. - Основной современный ареал этой крупной лесной кошки простирается гораздо севернее, в лесной зоне. В лесостепи в последние десятилетия отмечались единичные заходы рыси – в Тамбовской и Пензенской областях, а также в северных районах Ростовской области. Сообщение о рыси вблизи Воронежского заповедника относится к 1938 году, тогда один зверь был добыт в районе Липецка.

История повествует, что рысь была обычным видом на нашей территории в верхнеплейстоценовую эпоху (100 – 10 тыс. лет назад). Согласно документам XVII века рысь водилась тогда на территории современной Белгородской области, и на неё предписывалось вести охоту.

И вот документальное подтверждение: рысь снова обжила воронежские леса.

- Появление нового для Воронежского заповедника вида крупных млекопитающих – явление исключительно редкое. В 1950-е годы в заповедник после долгого отсутствия пришли первые лоси и кабаны, ставшие впоследствии обычными видами, а в 1971 году вторично появились волки.

Справка «КП»

Рысь - крупный зверь семейства кошачьих. Масса тела самцов 8,3-10,6 кг, самок 7,2-10,3 кг, длина тела самцов 76-106 см, самок 73-99 см. На ушах у рыси длинные кисточки, а удлинённые волосы по бокам морды образуют «бакенбарды». Ярко выраженный хищник, основа питания рыси - заяц-беляк, мышевидные грызуны, иногда мелкие копытные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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