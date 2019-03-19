В Воронеже по жалобе покупателя закрыли магазин «Красное & Белое»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-19T12:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже на 60 дней приостановили работу магазина «Красное & Белое» на улице Баррикадной. Такое решение принял суд на основании результатов проверки специалистов Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Инспекторы вышли на объект по жалобе местного жителя.

Выяснилось, что загрузка товара производится через центральный вход, расположенный в торце жилого здания прямо под окнами квартир. Вытяжная шахта не выступает над крышей на высоту метр и более, а помещения склада имеют отверстия, через которые могут проникнуть грызуны и насекомые.

Ведомство выдало торговой точке предписание устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU