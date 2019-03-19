В воронежском УФАС прокомментировали закон, который может снизить тарифы ЖКХ
Антимонопольная служба подготовила закон, который может отразиться на тарифах ЖКХ. Инициативу прокомментировал руководитель УФАС по Воронежской области Денис Чушкин.
- Разработан закон о тарифном регулировании. Сегодня он направлен на рассмотрение в Правительство. Закон кардинальным образом меняет подход к установлению тарифов на разные услуги ЖКХ. Мы давно анализировали, как это происходит. Не везде тарифы устанавливаются прозрачно, есть недоработки со стороны органов, которые их принимают.
Отметим, что сейчас тарифы в разных отраслях регулируются несколькими десятками федеральных законов. Присутствуют более 150 подзаконных актов.
- Антимонопольная служба предлагает ввести некий эталон: базовая ставка и определенные коэффициенты, которые к ним прибавляются, - продолжает Денис Чушкин. - Это будет понятно как энергоснабжающим организациям, так и потребителям. Мы рассчитываем, что некоторые тарифы будут снижены.
ИСТОЧНИК KP.RU