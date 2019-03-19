2019-03-19T12:39:16+03:00
Общество

В воронежском УФАС прокомментировали закон, который может снизить тарифы ЖКХ

Он сведет расчеты к прозрачным формулам
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Глава УФАС по Воронежской области Денис ЧушкинГлава УФАС по Воронежской области Денис ЧушкинФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Антимонопольная служба подготовила закон, который может отразиться на тарифах ЖКХ. Инициативу прокомментировал руководитель УФАС по Воронежской области Денис Чушкин.

- Разработан закон о тарифном регулировании. Сегодня он направлен на рассмотрение в Правительство. Закон кардинальным образом меняет подход к установлению тарифов на разные услуги ЖКХ. Мы давно анализировали, как это происходит. Не везде тарифы устанавливаются прозрачно, есть недоработки со стороны органов, которые их принимают.

Отметим, что сейчас тарифы в разных отраслях регулируются несколькими десятками федеральных законов. Присутствуют более 150 подзаконных актов.

- Антимонопольная служба предлагает ввести некий эталон: базовая ставка и определенные коэффициенты, которые к ним прибавляются, - продолжает Денис Чушкин. - Это будет понятно как энергоснабжающим организациям, так и потребителям. Мы рассчитываем, что некоторые тарифы будут снижены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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