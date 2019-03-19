2019-03-19T12:01:28+03:00
Происшествия

Трое воронежцев сядут на скамью подсудимых по подозрению в сбыте пятитысячных фальшивок

При обыске у них изъяли 80 липовых купюр
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фальшивки сбывали в магазинах областиФальшивки сбывали в магазинах областиФото: из архива «КП»
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Следователи завершили предварительное следствие и направили в суд материалы по делу о сбыте фальшивых денежных купюр. Подозреваемыми по нему проходят трое воронежцев в возрасте от 19 до 22 лет.

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2018 года они сбывали поддельные пятитысячные купюры в торговых объектах Воронежской области. Во время обыска у них обнаружили и изъяли 80 поддельных банкнот.

Дальнейшую судьбу подозреваемых решит суд. По закону за подобное преступление грозит восемь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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