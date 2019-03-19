2019-03-19T11:21:19+03:00
Общество

В феврале воронежцы на 53% чаще болели вирусными инфекциями

Медицинскую статистику подпортили ОРВИ и сальмонеллез
Елена ФЕДЯШЕВА
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Эпидемиологи отметили в феврале рост инфекционной заболеваемости на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в минувшем месяце зарегистрировали 66737 случаев инфекционных заболеваний.

Заметно, на 31,5%, вырос сальмонеллез, на 59% больше в этот раз зарегистрировали ОРВИ и гриппа, на 27,6% увеличилось число внебольничных пневмоний и на 14,9% - педикулеза.

Снизились острые кишечные инфекции установленной этиологии – на 9%, вирусный гепатит А – на 10,4%, коклюш – на 20,7%, ветрянка – на 17,4%, энтеробиоз – на 19,1%.

В феврале зафиксированы единичные случаи заболевания дизентерией, лихорадкой Денге, болезнью Лайма, малярией, тениаринхозом, эхинококкозом, два случая кори, три - вирусного гепатита В и семь – вирусного гепатита С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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