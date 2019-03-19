«Мурцовка» - простейшее блюдо со смешным названием: воронежский священник о питании в пост

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-19T09:54:43+03:00

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Настоятель Богоявленского храма в селе Орлово (находится в Новоусманском районе Воронежской области) Алексей Лисняк рассказал «Комсомолке» о своем рационе во время поста, любимом блюде и превращении поста в диету.

- Отец Алексей, расскажите, что вы едите во время поста?

- Во время поста, я исключаю из рациона продукты животного происхождения и ем всё подряд. А это, поверьте, занимательно. Из одних только из круп и бобовых можно приготовить такой постный стол, что впору будет удивиться. Ведь если не считать разнообразнейшие каши и супы, то из одних только этих исходных можно создавать в домашних условиях всё, вплоть до вкуснейших котлеток и постных колбас. А если учесть разнообразнейшие приправы! А если учесть овощи, фрукты, грибы! А восхитительные блюда из картофеля! Я свидетель, как однажды в гости к воцерковлённым моим прихожанам зашли люди принципиально не постящиеся. После трапезы они долго не верили, что, оказывается, их покормили великопостными блюдами и были удивлены, настолько всё оказалось вкусно. Однако, пост это – в первую очередь время духовного пробуждения, поэтому всё-таки лучше бы свой образ великопостных мыслей не зацикливать на движение вокруг стола, а уделять больше внимания богослужению, покаянию и молитве, в этом случае, когда еда отойдёт на второй план, всё очень быстро наладится. Знаю по опыту.

- А есть ли у вас любимый рецепт?

- Одно единственное блюдо, из всего многообразия постных блюд, мне сложно выделить. К тому же, в Интернете сейчас масса всевозможных рецептов, вплоть до «архиерейских ореховых котлет с зелёным горошком». Но есть одно простейшее блюдо, о котором мало кто из современников слышал. У него смешное название «Мурцовка». Когда я наткнулся на описание этого блюда в книге Шмелёва «Богомолье», мне показалось, что есть это невозможно, однако решил однажды приготовить мурцовку самостоятельно и попробовать и вот, теперь я часто его делаю. По сути, мурцовка – это холодный суп. Итак: нам понадобится всего лишь квашеная капуста, горчица, редька, хрен, лук, и растительное масло. Трём редьку, добавляем квашеную капусту, режем лучок, по вкусу добавляем хрен, и горчицу. Заливаем всё это квасом, солим по вкусу и добавляем немного постного масла. Всё. Вприкуску с чёрным хлебом это объедение! Наши предки это блюдо любили не зря, оно стоит того, чтобы его попробовать.

- На ваш взгляд, как составить более-менее сбалансированный рацион на время ограничений?

- Никогда не задавался целью балансировать свой рацион. Один старенький иеромонах, царство ему небесное, навсегда внушил мне хорошую народную мысль: «Всё полезно, что в рот полезло». Неоднократно в этом убеждался. Я не встречал среди постников заболевших цингой, ослабших от недостатка калорий или загнувшихся от нехватки белка. Как правило, до Пасхи все постники не просто доживают, а делаются светлее, счастливее и крепче становятся на ноги во всех смыслах. Ведь если превращать пост в диету, то он диетой и останется. А если сделать свой пост временем пробуждения от духовной полудрёмы, то можно столько для себя открыть, что пропускать посты больше не захочется.

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ИСТОЧНИК KP.RU