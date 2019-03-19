2019-03-19T09:13:59+03:00
Общество

Ремонтом дорог Воронежской области займутся три фирмы

Стали известны итоги торгов
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронежской области объявили итоги электронных торгов на масштабный ремонт дорог Воронежской области в 2019 году. Напомним, в плане восстановление 305 километров магистралей регионального значения.

Стоимость работ составит 3,2 миллиарда рублей. Их разделят между собой три компании: ООО «Дорожное строительство и ремонт», ООО «СМУ-90» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1».

Наибольший объем достался Россошанскому ДРСУ №1. Она выполнят ремонт дорог в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Грибановском, Калачеевском, Нижнедевицком, Панинском, Рамонском, Семилукском, Таловском, Ольховатском, Острогожском и Репьевском районах на общую сумму 1,88 миллиарда рублей.

Компания «Дорожное строительство и ремонт» восстановит магистрали Каширского, Новоусманского, Рамонского, Семилукского и Хохольского районов за 864,6 миллиона рублей.

«СМУ-90» достались участки дорог в Верхнехавском, Рамонском, Семилукском и Хохольском районах стоимостью 485,2 миллиона рублей.

Работы начнутся уже в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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