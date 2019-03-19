2019-03-19T08:25:49+03:00
Общество

В Воронеже эвакуируют персонал и пациентов БСМП

Во вторник в учреждении пройдут противопожарные учения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Администрация просит пациентов и посетителей сохранять спокойствие.Администрация просит пациентов и посетителей сохранять спокойствие.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Во вторник, 19 марта, в 10.00 Воронежская больница скорой медицинской помощи №1 (Проспект Патриотов, 23) проводит тренировочное пожарно-тактическое учение на отработку действий при возникновении ЧП. В методических занятиях по теме «Пожарная безопасность и тушение пожаров на объектах здравоохранения» примут участие руководители медицинских организаций, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения региона.

- По легенде в одном из отделений больницы зафиксировано задымление, необходимо эвакуировать пациентов, - рассказали в ведомстве.- Учение проводится совместно с Главным управлением МЧС России по Воронежской области.

Администрация учреждения просит пациентов и посетителей сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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