В Ночь театра Кольцовский даст выступить на сцене воронежцам

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-19T08:05:26+03:00

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Необычной акцией собирается отметить в этом году Международный день театра труппа Кольцовского. В ночь театра, с 26 на 27 марта, в храме Мельпомены пройдет конкурс «День театра - твой день».

Любой зритель, предварительно оставивший заявку на официальном сайте театра, сможет выйти на сцену и продемонстрировать перед аудиторией свой талант в актерском мастерстве - прочитать стихотворение, прозаический отрывок, исполнить песню или танец. Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, состоящее из ведущих артистов драмтеатра во главе с худруком Владимиром Петровым.

- Победитель получит возможность в течение сезона принять участие в ряде репетиций и в итоге выступить один раз в небольшой роли на сцене Кольцовского, - отметили в драмтеатре.

Заявки на участие в конкурсе принимают до семи вечера 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU