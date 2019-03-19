Мама «Воробушка», которого спасли воронежцы, просит помочь собрать средства на курс реабилитации
В марте 2012 года «Комсомолка» рассказала читателям пронзительную историю десятилетнего тогда сироты Никиты Воробьева. В тот момент мальчик, у которого был врожденный порок сердца, умирал в больнице Борисоглебска. Трагическая судьба «Воробушка» тронула сердца воронежцев, всеми миром мы собрали деньги на лечение. Врачи и забота приемной мамы Людмилы Тишковой сотворили чудо – Никита выжил и окреп. Но у него, по-прежнему, слишком много проблем со здоровьем.
- Недавно мы переехали в Воронеж (раньше семья жила в Борисоглебске – Авт.), - рассказала Людмила Тишкова, мама Никиты. – В мае нас направили на курс реабилитации в центр Шамарина в Калугу. Проживание стоит 576 тысяч рублей.
Людмила обратилась в благотворительный фонд, который объявил сбор средств, но пока денег собрали очень мало. Мама Никиты опасается, что они могут не успеть к началу курса накопить необходимую сумму, и просит читателей «Комсомолки» помочь.
Деньги на лечение Никиты можно перечислить на карту Людмилы Тишковой. Вот ее реквизиты:
****8120 «MasterCard Mass» в ПАО Сбербанк
Получатель Людмила Николаевна Тишкова
Номер счета 40817810213003168529
Банк получателя Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк
БИК 042007681
Корр.счет 30101810600000000681
КПП 366402001
ИНН 7707083893
ОКПО 09111971
ОГРН 1027700132195
Юридический адрес 117997, Москва, ул. Вавилова,19
Почтовый адрес банка 394006, Воронеж, ул. 9 Января, 28
Почтовый адрес доп. офиса г.Борисоглебск, ул. Свободы, 176, 397160
Смета расходов на лечение
ООО «Реабилитационный центр Шамарина» 2019 год
Предварительная смета затрат на реабилитационные мероприятия (12 недель)
ИСТОЧНИК KP.RU