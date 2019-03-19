Мама «Воробушка», которого спасли воронежцы, просит помочь собрать средства на курс реабилитации

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-19T09:59:32+03:00

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В марте 2012 года «Комсомолка» рассказала читателям пронзительную историю десятилетнего тогда сироты Никиты Воробьева. В тот момент мальчик, у которого был врожденный порок сердца, умирал в больнице Борисоглебска. Трагическая судьба «Воробушка» тронула сердца воронежцев, всеми миром мы собрали деньги на лечение. Врачи и забота приемной мамы Людмилы Тишковой сотворили чудо – Никита выжил и окреп. Но у него, по-прежнему, слишком много проблем со здоровьем.

- Недавно мы переехали в Воронеж (раньше семья жила в Борисоглебске – Авт.), - рассказала Людмила Тишкова, мама Никиты. – В мае нас направили на курс реабилитации в центр Шамарина в Калугу. Проживание стоит 576 тысяч рублей.

Людмила обратилась в благотворительный фонд, который объявил сбор средств, но пока денег собрали очень мало. Мама Никиты опасается, что они могут не успеть к началу курса накопить необходимую сумму, и просит читателей «Комсомолки» помочь.

Деньги на лечение Никиты можно перечислить на карту Людмилы Тишковой. Вот ее реквизиты:

****8120 «MasterCard Mass» в ПАО Сбербанк

Получатель Людмила Николаевна Тишкова

Номер счета 40817810213003168529

Банк получателя Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк

БИК 042007681

Корр.счет 30101810600000000681

КПП 366402001

ИНН 7707083893

ОКПО 09111971

ОГРН 1027700132195

Юридический адрес 117997, Москва, ул. Вавилова,19

Почтовый адрес банка 394006, Воронеж, ул. 9 Января, 28

Почтовый адрес доп. офиса г.Борисоглебск, ул. Свободы, 176, 397160

Смета расходов на лечение

ООО «Реабилитационный центр Шамарина» 2019 год

Предварительная смета затрат на реабилитационные мероприятия (12 недель)

ИСТОЧНИК KP.RU