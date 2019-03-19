В Воронеже может появиться музей промышленности

СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-19T08:04:00+03:00

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В столице Черноземья могут появиться выставочный центр и музей промышленности Воронежской области. С таким предложением выступила Торгово-промышленная палата региона. Ее президент Юрий Гончаров обсудил проект и возможные варианты площадки под строительство объекта с губернатором Александром Гусевым.

Глава региона поручил руководителю департамента промышленности и транспорта области Александру Десятирикову совместно с департаментом имущественных и земельных отношений проработать вопрос с поиском подходящего земельного участка. Тем временем, палата готова включиться в процесс подготовки концепции проекта и его дальнейшей реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU