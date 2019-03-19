Воронежцы извинились перед соседями за шумный ремонт пакетом леденцов

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-19T07:01:05+03:00

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В Воронеже местные жители необычно извинились перед соседями за шумный ремонт. Горожане написали объявление с предупреждением и точным указанием времени работ, а на почтовом ящике прикрепили большой пакет с леденцами. Фотографию опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Всем бы таких соседей, - отметили горожане.

В комментариях воронежцев растрогал такой добрый жест, они похвалили жильцов за креативность и воспитанность. А также посетовали на своих нерадивых соседей.

- Вот есть же люди. А у нас в подъезде два года уже долбит. Дятел. И хоть бы с 13 до 15 перерыв делал, - написали местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU