Воронежцы извинились перед соседями за шумный ремонт пакетом леденцов
Добрый жест заметили в одном из подъездов
Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже местные жители необычно извинились перед соседями за шумный ремонт. Горожане написали объявление с предупреждением и точным указанием времени работ, а на почтовом ящике прикрепили большой пакет с леденцами. Фотографию опубликовали в популярной группе в соцсети.
- Всем бы таких соседей, - отметили горожане.
В комментариях воронежцев растрогал такой добрый жест, они похвалили жильцов за креативность и воспитанность. А также посетовали на своих нерадивых соседей.
- Вот есть же люди. А у нас в подъезде два года уже долбит. Дятел. И хоть бы с 13 до 15 перерыв делал, - написали местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU