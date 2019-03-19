В Воронеже мужчина выгуливал обогреватель

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-19T06:01:21+03:00

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В Воронеже на проспекте Труда заметили мужчину с необычным «питомцем». Горожанин выгуливал обогреватель. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети. Местные жители решили, что таким образом воронежец помогает весне вступить в свои права.

- Видимо, гулять с утюгами уже банально. Мужчина скреативил. Выгуливает обогреватель, ну, или помогает приходу весны, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане написали сразу несколько шуточных объяснений поведения воронежца: «Оттаивает тротуар», «Это протест против бешеных цен за отопление», «Тащит чугунную батарею на металл сдавать». А кто-то вспомнил выгуливающую утюг девушку.

Напомним, в октябре прошлого года местная жительница ходила по Северному микрорайону с утюгом, которого называла Арчибальдом.

ИСТОЧНИК KP.RU