Воронежская спортсменка завоевала серебро первенства Европы по боксу

СЕГОДНЯ 20:20 2019-03-18T20:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсменка из Воронежа Анастасия Артамонова стала серебряным призером первенства Европы по боксу. Соревнования завершились в воскресенье, 17 марта, во Владикавказе.

Артамонова выступала в весовой категории до 54 кг. Встречу с Лилит Даллакян из Армении она завершила досрочно во втором раунде. Судьи отдали Анастасии победу в виду явного преимущества. Джиордану Сорентино из Италии и Ану Хунжуа из Грузии Артамонова разгромила с одинаковым счетом - 5:0.

А вот в финале Анастасия все же уступила Кэролайн Крувелье из Франции. Наша спортсменка активно провела первый раунд, ее напор заставлял противницу ошибаться. Однако во втором и третьем раундах француженка была точнее в своих атаках и в итоге победила.

В общекомандном зачете сборная России по боксу завоевала первое место с 15 наградами – 12 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой.

ИСТОЧНИК KP.RU