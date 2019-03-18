В Воронеже умер легендарный футбольный защитник

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-18T20:27:44+03:00

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В ночь на 16 марта на 81 году жизни умер легендарный защитник воронежского «Труда» Вячеслав Иванов.

Вячеслав Александрович играл за команду-предшественницу нынешнего «Факела» в 50-60-х годах прошлого века. В 1960 году Иванов получил звание мастера спорта СССР. А в 1961-м «Труд» вышел в элитную лигу чемпионата Советского союза, тогда она называлась высшей. В том сезоне именно Вячеслав Иванов был капитаном. Всего он провел за «Труд» 86 матчей.

Вячеслава Иванова похоронили в понедельник, 18 марта, на Лесном кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU