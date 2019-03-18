2019-03-18T19:49:01+03:00
Происшествия

В Воронеже парень так хотел выпить, что засунул восемь бутылок шампуня в брюки

Он потом их продал, купил алкоголь и вскоре был пойман
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Ворованный шампунь пахнет по-особому.Ворованный шампунь пахнет по-особому.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Лискинские полицейские задержали 19-летнего парня, несмотря на юный возраст уже судимого за кражи. На этот раз он тоже не изменил себе.

В воскресенье, 17 марта, молодой человек пришел в один из сетевых магазинов Лисок. Там он огляделся по сторонам и засунул восемь бутылок шампуня в свои широкие брюки. И направился к выходу. На кассе бдительные продавцы увидели, что брюки у клиента сильно оттопырились и потребовали остановиться. Но парень сбежал. Однако недалеко. Вскоре его задержали.

Парень признался, что продал шампунь уроженцам Средней Азии. На вырученные деньги он купил алкоголь. И употребил его. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде до суда. Там ему придется отвечать по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет тюрьмы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24