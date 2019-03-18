В Воронеже парень так хотел выпить, что засунул восемь бутылок шампуня в брюки
Лискинские полицейские задержали 19-летнего парня, несмотря на юный возраст уже судимого за кражи. На этот раз он тоже не изменил себе.
В воскресенье, 17 марта, молодой человек пришел в один из сетевых магазинов Лисок. Там он огляделся по сторонам и засунул восемь бутылок шампуня в свои широкие брюки. И направился к выходу. На кассе бдительные продавцы увидели, что брюки у клиента сильно оттопырились и потребовали остановиться. Но парень сбежал. Однако недалеко. Вскоре его задержали.
Парень признался, что продал шампунь уроженцам Средней Азии. На вырученные деньги он купил алкоголь. И употребил его. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде до суда. Там ему придется отвечать по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет тюрьмы).
ИСТОЧНИК KP.RU