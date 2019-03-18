Воронежскую бабушку лишила 70 тысяч рублей «подруга» ее московской родственницы

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-18T19:18:49+03:00

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88-летняя жительница Советского района пришла в полицию и заявила, что ее обобрала мошенница.

Женщина рассказала, что в ее квартиру позвонила незнакомка. Она открыла дверь. Гостья спросила, нет ли у нее родственников в Москве. Бабушка сказала, что есть. И даже назвала имя родственницы. Аферистка заявила, что приехала именно по ее рекомендации. Дескать, попала в затруднительное положение, нужны деньги. Взамен обещала оставить золотые вещи.

Пожилая женщина отдала 70 тысяч рублей и получила в залог якобы золото, а на самом деле поддельную ерунду. В итоге полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ответственность по ней – до четырех лет тюрьмы. Но для начала аферистку надо поймать, что очень нелегко. Поэтому стражи порядка в очередной раз напоминают – не давайте деньги незнакомцам!

ИСТОЧНИК KP.RU