В Воронеже у моста нашли артиллерийский снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-18T18:38:00+03:00

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В воскресенье, 17 марта, около полудня мужчина, прогуливавшийся возле моста на улице Лебедева, 2н, заметил большой ржавый предмет. Подошел поближе и увидел что-то похожее на снаряд. Он тут же позвонил в оперативные службы.

В пресс-службе МЧС сообщили, что это, действительно, был 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его передали специалисты городского управления ГО и ЧС для последующего уничтожения. Что сотрудники регионального МЧС и сделали. Снаряд взорвали в понедельник, 18 марта, на полигоне «Погоново» в Хохольском районе.

Если вы обнаружили предмет, похожий на снаряд или мину, звоните 112 (только с мобильников), а также 101 или по телефону доверия - 8(473)277-99-00. И ни в коем случае не трогайте найденные железяки.

ИСТОЧНИК KP.RU