В Воронеже закрывают на полгода ночной клуб Angels

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-18T18:10:18+03:00

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С понедельника, 18 марта, закрывается на реконструкцию ночной клуб Angels, расположенный по адресу: улица Платонова, 4 в Ленинском районе. В эти выходные были последние вечеринки.

Пафосное заведение с фейс-контролем на входе в последнее время, похоже, судорожно ищет новое лицо. Весной 2017 году клуб уже закрывали и открыли только в декабре того же года. Видимо, изменения, сделанные во время той реконструкции сочли недостаточными.

В клубе сообщили, что нынешняя смена концепции займет примерно полгода. Ориентировочно, до начала октября.

ИСТОЧНИК KP.RU