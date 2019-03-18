2019-03-18T18:10:18+03:00
Общество

В Воронеже закрывают на полгода ночной клуб Angels

Заведение на улице Платонова будет менять концепцию
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С понедельника, 18 марта, закрывается на реконструкцию ночной клуб Angels, расположенный по адресу: улица Платонова, 4 в Ленинском районе. В эти выходные были последние вечеринки.

Пафосное заведение с фейс-контролем на входе в последнее время, похоже, судорожно ищет новое лицо. Весной 2017 году клуб уже закрывали и открыли только в декабре того же года. Видимо, изменения, сделанные во время той реконструкции сочли недостаточными.

В клубе сообщили, что нынешняя смена концепции займет примерно полгода. Ориентировочно, до начала октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская спортсменка завоевала серебро первенства Европы по боксу
В Воронеже умер легендарный футбольный защитник
В Воронеже парень так хотел выпить, что засунул восемь бутылок шампуня в брюки
Воронежскую бабушку лишила 70 тысяч рублей «подруга» ее московской родственницы
В Воронеже у моста нашли артиллерийский снаряд времен войны
Воронежец за долги по алиментам на 203 тысячи рублей «заработал» уголовное дело
В Воронежской области растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей
В воронежском парке спасли совенка
Выписанные воронежцам "долги" по оплате коммунальных услуг - издержки системы начисления
В Ночь театра Воронежский ТЮЗ бесплатно покажет премьеру про отношения Высоцкого и Марины Влади
В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Хендай»: ранена 4-летняя девочка