Воронежец за долги по алиментам на 203 тысячи рублей «заработал» уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-18T17:29:43+03:00

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26-летний воронежец никак не хотел платить алименты. Накопил долгов на 203 тысяч рублей. Как только ни пытались пробудить в нем родственные чувства, все бесполезно. Даже 20 часов на общественных работах этот гражданин оттрубил, лишь бы не платить родному детищу.

В итоге судебные приставы нашли-таки, чего боится нерадивый родитель. Опасался он уголовного дела. И когда его возбудили по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» да передали в Железнодорожный районный суд, гражданин бойко прибежал, куда следует, и отдал деньги. Знал, видно, закон, а он гласил, что можно быть по статье той быть арестованным на три месяца, а то и сесть в тюрьму на год.

ИСТОЧНИК KP.RU