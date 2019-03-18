2019-03-18T17:14:59+03:00
Общество

В Воронежской области растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей

Жертвами педофилов, в основном, становятся девочки
Татьяна МИСТЮКОВА
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Насилие над детьми начинается в семье и продолжается в школе.Насилие над детьми начинается в семье и продолжается в школе.Фото: из архива «КП»
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В Воронежской области права ребенка больше всего не соблюдаются в семье и школе. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Ирина Попова, в прошлом году 64% таких обращений поступило от жителей Воронежа, а среди районов лидируют Новоусманский и Семилукский. В общей доле детей-сирот 72% занимают социальные сироты – дети, родители которых ограничены либо лишены родительских прав.

- Основания лишения прав – отсутствие работы или злоупотребление спиртными напитками. При этом с иском в суд об ограничении или лишении родительских прав могут обращаться органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, прокурор, а с иском о восстановлении в правах – только родители, у которых не всегда есть желание этим заниматься, - отметила детский омбудсмен.

Также растет количество возвращений сирот обратно в детдома - приемные родители не всегда с ними справляются.

Помимо этого, Ирина Попова отметила значительный рост количества преступлений против половой неприкосновенности:

- Жертвами преступлений преимущественно становятся девочки. Не меньший шок вызывают такие преступления, совершенные родителями. В большинстве случаев это благополучные семьи, которые никогда не попадали в поле зрения органов опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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