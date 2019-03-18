2019-03-18T16:52:18+03:00
Общество

В воронежском парке спасли совенка

Птенца собираются вернуть в родное гнездо после того, как подлечат [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так совенок выглядит сейчас.Так совенок выглядит сейчас.Фото: vk.com/wild_animal_vrn
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Молодые люди, гулявшие 16 марта в Центральном парке (бывший «Динамо») увидели возле одного из деревьев барахтающегося на снегу совенка. Наверху сидели взрослые совы, беспокоились, но ничем помочь малышу не могли. Рядом бегали собаки. Прохожие, к счастью, быстро разобрались, куда обратиться. Птенца отвезли в частный центр реабилитации диких животных.

Как сейчас чувствует себя совенок, рассказала руководитель центра Анита Придоткайте:

- Птенца привезли к нам заторможенного. Его осмотрели специалисты и обнаружили гематому на левом крыле. Сейчас ему провели терапию, и совенок начинает себя вести как и положено серой неясыти, - когда у нему приближаешься, шипит, щелкает клювом, пытается убежать. Надеемся, что скоро вернем этого «пушистика» в родную семью. Думаем, что как это часто бывает, совенок неудачно сманеврировал, когда учился летать, поэтому и повредил крыло.

А таким птенец был, когда его нашли. Фото: vk.com/wild_animal_vrn

А таким птенец был, когда его нашли.Фото: vk.com/wild_animal_vrn

Фото: vk.com/wild_animal_vrn

ИСТОЧНИК KP.RU

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