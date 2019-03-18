2019-03-18T16:34:35+03:00
Звезды

В Ночь театра Воронежский ТЮЗ бесплатно покажет премьеру про отношения Высоцкого и Марины Влади

В программе праздника также игра про этикет, экскурсия по закулисью
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежский театр юного зрителя приглашает зрителей вместе отметить Всемирный День театра. Праздновать здесь начнут 26 марта с Ночи в театре, а продолжат на следующий день.

Ночь театра в ТЮЗе стартует 26 марта в 18.00 с показа мюзикла «Остров сокровищ» - о приключениях мальчика Джима и коварных пиратов (вход по билетам). А затем зрителей ждут бесплатные мероприятия.

Остров сокровищ Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Остров сокровищФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 20.30 в Зимнем саду запланирована программа «Танцевальный джем», вход свободный.

В 22.00 на малой сцене покажут премьеру спектакля «Прерванный полет» (16+). Основой спектакля стала история отношений Высоцкого с Мариной Влади, которую актриса описала в одноименной книге. Вход свободный по предварительной записи.

27 марта с 11.00 в фойе театра будут организованы тематические фотозоны, посвященные театру, где можно будет сделать неповторимые снимки на память.

В 12.00 в большом зале начнется спектакль «Том Сойер» (12+) , вход по билетам.

В 14.15 начнется интерактивная игра «Театральный этикет». Артисты в игровой форме расскажут детям и их родителям, как правильно вести себя при посещении театра.

В 15.30 художник-постановщик ТЮЗа Мария Наумова проведет экскурсию по закулисью: покажет зрителям театр изнутри, познакомит с работой бутафорского, гримерного и другие цехов театра. Вход свободный по предварительной записи.

В 16.00 еще один показ спектакля «Том Сойер», вход по билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей
В воронежском парке спасли совенка
Выписанные воронежцам "долги" по оплате коммунальных услуг - издержки системы начисления
В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Хендай»: ранена 4-летняя девочка
За два года в Воронеже из муниципальных квартир выселили 81 жильца
Социальные пособия в Воронежской области будут выплачивать по-новому
В Воронеже под лед водохранилища провалилась собака
После вмешательства прокуратуры работникам предприятия в Воронежской области выплатили долги по зарплате
Жительница Воронежской области зарезала сожителя за оскорбления
В Воронежской области один односельчанин за замечание сломал лобную кость другому
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
В Воронеже один водитель избил другого дубинкой возле детской площадки
Воронежскую детвору приглашают на День кукольника
Поезд Санкт-Петербург-Воронеж сбил насмерть мужчину
С помощью молотка и ножа: воронежец с иногородним подельником жестоко убил пенсионерку
Тепловики рассказали воронежцам, как получить рассрочку платежа за отопление в феврале
Воронежская гимнастка завоевала серебро международного Кубка вызова
В Воронежской области в очереди у банкомата мужчина вытащил у дамы из кармана телефон
Жительницу Воронежской области будут судить за укрывательство убийства
21 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены
На трассе под Воронежем задержали наркокурьера с особо крупной партией амфетамина
В Воронеже отметят День православной книги
В Воронежской области за ночь на пожарах погибли три человека
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса