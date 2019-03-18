В Ночь театра Воронежский ТЮЗ бесплатно покажет премьеру про отношения Высоцкого и Марины Влади

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-18T16:34:35+03:00

В программе праздника также игра про этикет, экскурсия по закулисью

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Воронежский театр юного зрителя приглашает зрителей вместе отметить Всемирный День театра. Праздновать здесь начнут 26 марта с Ночи в театре, а продолжат на следующий день.

Ночь театра в ТЮЗе стартует 26 марта в 18.00 с показа мюзикла «Остров сокровищ» - о приключениях мальчика Джима и коварных пиратов (вход по билетам). А затем зрителей ждут бесплатные мероприятия.

Остров сокровищФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 20.30 в Зимнем саду запланирована программа «Танцевальный джем», вход свободный.

В 22.00 на малой сцене покажут премьеру спектакля «Прерванный полет» (16+). Основой спектакля стала история отношений Высоцкого с Мариной Влади, которую актриса описала в одноименной книге. Вход свободный по предварительной записи.

27 марта с 11.00 в фойе театра будут организованы тематические фотозоны, посвященные театру, где можно будет сделать неповторимые снимки на память.

В 12.00 в большом зале начнется спектакль «Том Сойер» (12+) , вход по билетам.

В 14.15 начнется интерактивная игра «Театральный этикет». Артисты в игровой форме расскажут детям и их родителям, как правильно вести себя при посещении театра.

В 15.30 художник-постановщик ТЮЗа Мария Наумова проведет экскурсию по закулисью: покажет зрителям театр изнутри, познакомит с работой бутафорского, гримерного и другие цехов театра. Вход свободный по предварительной записи.

В 16.00 еще один показ спектакля «Том Сойер», вход по билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU