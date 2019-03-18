Выписанные воронежцам "долги" по оплате коммунальных услуг - издержки системы начисления

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-18T16:54:25+03:00

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«Комсомолка» уже рассказывала о больших начислениях за отопление воронежцам за февраль 2019 года. Но, оказалось, что увеличились суммы в квитанциях и по другим коммунальным услугам. Вот как прокомментировали ситуацию в единой сервисной системе, которая производит расчеты по «коммуналке»:

- Как мы говорили ранее, в феврале начисления за услуги ЖКХ были выполнены значительно позже обычного – в последней декаде месяца. Это произошло в связи с поздним принятием нормативных актов, сопровождающих мусорную реформу.

Таким образом, жильцы получили и оплатили квитанции с опозданием. Но система записала их в должники и выставила счет за два месяца сразу. Все деньги, внесенные гражданами, обещают учесть в новом платежном периоде. Потребителям, оплатившим квитанцию полностью, в апреле сделают перерасчет. Если вы не хотите или не можете оплатить квитанцию целиком, можно оплатить только текущие начисления:

• через Сбербанк онлайн, указав нужную сумму;

• в отделении банка у операциониста, заказав частичную оплату;

• заказав квитанцию на частичную оплату в районном филиале ЕПСС.

Коммунальщики заверили, что пеня начисляться не будет и на выплате субсидий ситуация никак не отразится.

ИСТОЧНИК KP.RU