В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Хендай»: ранена 4-летняя девочка
В понедельник, 18 марта, в 9.50 на 83 километре трассы Воронеж-Тамбов у села Нижняя Маза Верхнехавского района 15-я «Лада», ехавшая в направлении Воронежа, врезалась в двигавшийся по встречной полосе «Хендай-Генезис».
- В аварии получили травмы 57-летний воронежец, руливший «Ладой», и четырехлетняя девочка, ехавшая в иномарке, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – 37-летний житель Эртильского района, управлявший «Хендаем», за медицинской помощью не обращался. Обстоятельства аварии выясняют.
Напомним, около шести часов вечера в Воронеже на улице Кольцовской «Хендай-Гетц», которым управляла 37-летняя местная жительница, сбил 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу не по «зебре».
ИСТОЧНИК KP.RU