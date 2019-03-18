2019-03-18T16:20:52+03:00
Общество

В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Хендай»: ранена 4-летняя девочка

ДТП случилось в Верхнехавском районе
Юрий КОЗЛОВ
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В больницу попали 57-летний мужчина и четырехлетняя девочка.В больницу попали 57-летний мужчина и четырехлетняя девочка.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 18 марта, в 9.50 на 83 километре трассы Воронеж-Тамбов у села Нижняя Маза Верхнехавского района 15-я «Лада», ехавшая в направлении Воронежа, врезалась в двигавшийся по встречной полосе «Хендай-Генезис».

- В аварии получили травмы 57-летний воронежец, руливший «Ладой», и четырехлетняя девочка, ехавшая в иномарке, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – 37-летний житель Эртильского района, управлявший «Хендаем», за медицинской помощью не обращался. Обстоятельства аварии выясняют.

Напомним, около шести часов вечера в Воронеже на улице Кольцовской «Хендай-Гетц», которым управляла 37-летняя местная жительница, сбил 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу не по «зебре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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