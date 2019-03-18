За два года в Воронеже из муниципальных квартир выселили 81 жильца

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-18T16:17:14+03:00

У них не было прав на жилплощадь

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На начало 2019 года в жилом фонде воронежского муниципалитета находится 9365 жилых помещений.

По данным мэрии, в 2017-2019 годах 102 муниципальных квартиры и комнаты жильцы занимали незаконно. 81 помещение чиновники смогли освободить и провели уже там ремонт для дальнейшего использования. По 21 помещению продолжаются тяжбы с жильцами. Основанием для выселения, по словам сотрудников мэрии, становятся самовольный захват жилья, окончание срока аренды, а также долг по оплате коммунальных услуг (полгода и более).

ИСТОЧНИК KP.RU