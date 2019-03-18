Социальные пособия в Воронежской области будут выплачивать по-новому

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-18T17:15:30+03:00

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С июля этого года жители Воронежской области будут получать социальные выплаты напрямую, в Фонде социального страхования, а не через бухгалтерию работодателя.

- При наступлении страхового случая работник по-прежнему должен будет предоставить своему работодателю все необходимые документы, подтверждающие право на получение пособия. Страхователь не позднее пяти календарных дней направляет их в отделение Фонда социального страхования по месту регистрации. При численности работающих более 25 человек сведения отправляются в электронном виде. Выплатить пособие застрахованному лицу Фонд обязан в течение 10 календарных дней со дня получения сведений. При этом размер пособий и формула их расчета не меняются, - рассказал управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Остапенко.

Всего в Воронежской области зарегистрировано более 64 тыс. работодателей и 700 тыс. работников. В год они получают различных пособий на общую сумму более шести млрд. рублей, половина из которых идет на оплату временной нетрудоспособности, чуть меньше на выплаты материнских и детских пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU