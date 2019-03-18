В Воронеже под лед водохранилища провалилась собака

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-18T15:58:42+03:00

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На минувшей неделе спасателям и рыбакам приходилось доставать из воды людей и даже собаку, которых не выдержал хрупкий мартовский лед. Как сообщил Сергей Хомук, начальник управления по делам ГО и ЧС Воронежа, 12 марта попавшего в полынью рыбака оперативно спасли его «коллеги», оказавшиеся рядом. Пострадавшего передали прибывшим спасателям. А 17 марта лед треснул под собакой, решившей прогуляться по поверхности водоема. Толщина корки настолько ничтожна, что не выдерживает даже веса дворняги! Искупавшуюся в ледяной воде животину также выловили рыбаки.

Еще два инцидента хоть и не закончились чрезвычайным происшествием, но заставили спасателей поволноваться. 14 марта патруль заметил почти на середине водохранилища двух прогуливающихся девочек. Увидев приближающихся спасателей, девочки поспешили к берегу. Зато другой «клиент» находился в таком состоянии, что на патрульных даже не отреагировал. Мужчина, приняв на грудь, лежал прямо на льду. Его эвакуировали с акватории и доставили в больницу.

Спасатели предупреждают, что время пеших прогулок по поверхности водохранилища в этом году истекло. Толщина льда может сильно меняться не только изо дня в день, но и в течение одних суток.

ИСТОЧНИК KP.RU