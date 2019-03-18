После вмешательства прокуратуры работникам предприятия в Воронежской области выплатили долги по зарплате

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-18T15:49:15+03:00

Работникам заплатили задолженность за январь - более 200 тысяч рублей

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В Кантемировском районе прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об оплате труда. При проверке комбината благоустройства «Митрофановский» обнаружили невыплату работникам зарплаты за январь 2019 года на общую сумму более 200 тысяч рублей. Директора предприятия обязали устранить нарушения закона, виновное должностное лицо привлечь к дисциплинарной ответственности.

В итоге задолженность по заработной плате перед работниками уже погасили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU