2019-03-18T15:28:28+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области зарезала сожителя за оскорбления

Пара выпивала, а потом поругалась
Ярослав ИВАНОВ
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В Борисоглебске задержали женщину, убившую гражданского мужа. Тело 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли около трех часов дня 16 марта 2019 года. Под подозрение попала 26-летняя сожительница погибшего.

Женщина призналась, что они с гражданским мужем с утра выпивали, потом мужчина стал оскорблять сожительницу, она разозлилась и ударила его ножом в грудь. Он скончался.

Теперь даме придется ответить за убийство. Ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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