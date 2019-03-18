В Воронежской области один односельчанин за замечание сломал лобную кость другому

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-18T15:10:37+03:00

Мужчина пнул так оппонента, что тот не устоял на ногах и получил перелом

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В суд передают дело 24-летнего жителя села Новый Лиман Петропавловского района, избивший односельчанина до перелома черепной коробки.

Инцидент произошел в июне 2018 года. В вечернее время 32-летний житель села подошел к обвиняемому и пристыдил его, сказав, что тот создает угрозу односельчанам из-за того, что ездит на автомобиле с большой скоростью. В итоге между мужчинами возникла перепалка, а потом обвиняемый ударил оппонента в лицо да с такой силой, что тот упал. Но обидчик не остановился, а еще добавил ногой в лицо лежащему на земле мужчине.

В итоге у потерпевшего оказалась сломана лобная кость, ему сделали операцию, лицо осталось обезображено шрамом вдоль верхнего края левой глазницы. Теперь обвиняемому придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU