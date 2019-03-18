2019-03-18T14:28:47+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» совместно с ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» запустил продажи страховой защиты банковских карт «Защита карт». Приобрести новую страховую программу можно в любом офисе Банка УРАЛСИБ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Страховой полис «Защита карт» позволяет компенсировать расходы клиента в случае утраты и порчи банковской карты, утраты денежных средств с банковского счета в результате несанкционированного списания мошенниками. Кроме того, страховая программа покрывает такой риск, как потеря наличных денежных средств (до 20 000 рублей) в течение двух часов после снятия в банкомате в результате грабежа или разбоя, а также покрывает расходы на восстановление документов и ключей, которые могли быть утрачены вместе с банковской картой в результате грабежа, кражи или разбоя.

Стоимость полиса составляет 3000 рублей, страховая сумма – 150 000 рублей. Страховая защита действует в течение 1 года, начиная с 7-го дня после оплаты. В случае признания страхового события и получения страховой компанией полного комплекта документов выплата клиенту осуществляется в течение 15 рабочих дней.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видео: в Воронеже один водитель избил другого дубинкой возле детской площадки
Воронежскую детвору приглашают на День кукольника
Поезд Санкт-Петербург-Воронеж сбил насмерть мужчину
С помощью молотка и ножа: воронежец с иногородним подельником жестоко убил пенсионерку
Тепловики рассказали воронежцам, как получить рассрочку платежа за отопление в феврале
Воронежская гимнастка завоевала серебро международного Кубка вызова
В Воронежской области в очереди у банкомата мужчина вытащил у дамы из кармана телефон
Жительницу Воронежской области будут судить за укрывательство убийства
21 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены
На трассе под Воронежем задержали наркокурьера с особо крупной партией амфетамина
В Воронеже отметят День православной книги
В Воронежской области за ночь на пожарах погибли три человека
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса