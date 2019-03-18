Видео: в Воронеже один водитель избил другого дубинкой возле детской площадки

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-18T14:27:21+03:00

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В Сети появилось видео разборки на улице Федора Тютчева в Боровом. Запись начинается с того, что мужчина в свитере пинает машину, заехавшую во двор. Авто уезжает задним ходом. Водитель разворачивается и хочет уехать. Не тут-то было. Мужчина, пинавший авто, вскакивает в свою «Ниву» и пускается в погоню. Подрезает обидчика, причем автомобили, похоже, при этом слегка столкнулись, выскакивает из машины и подбегает для продолжения разговора.

Это он сделал зря. Навстречу ему вышел водитель с дубинкой. Он изрядно отходил своего неприятеля. Бил куда попало. Тут выскочили местные жители и разняли забияк – битва происходила возле детской площадки, ребятишек в это время там не было, но это не означало, что они не могли выйти и стать свидетелями взрослой дури. При «умиротворении» водитель «Нивы» выхватил дубинку у своего экзекутора и попытался тоже нанести пару ударов. Но ему это сделать не дали мужчины, всерьез настроенные положить конец драке. Один из них забрал дубинку и отдал ее владельцу. Тот сел в машину и уехал.

Автор видео назвал его словами Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» Эти слова, к сожалению, сейчас часто забывают. Совершенно напрасно, нервные клетки, как известно, не восстанавливаются.

Разборка с дубиной в Боровом.

ИСТОЧНИК KP.RU