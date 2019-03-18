Воронежскую детвору приглашают на День кукольника

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-18T13:50:35+03:00

Кроме спектакля зрителей ждет экскурсия в музей театральной куклы, выставка книг, мастер-класс и встреча с Еленой Луценко

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21 марта в Воронеже отметят Международный день кукольника. Специальная программа пройдет в этот день в театре кукол имени Вольховского. Кроме спектакля «Белый Бим Черное Ухо» по повести Троепольского (в 15.00) зрители смогут посетить уникальный Музей театральной куклы, побывать на творческой встрече с главным художником театра, лауреатом Госпремии Еленой Луценко, а также принять участие в мастер-классе «Секреты закулисья». А в Зимнем саду театра развернется выставка книг писателя-земляка Гавриила Троепольского.

Международный день кукольника отмечают с 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU